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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Украина на грани транспортного коллапса: не хватает 40 тысяч водителей

Эксперт отметил, что мобилизация оказала существенное влияние на рынок труда.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Грузовики на границе

Грузовики на границе / © Министерство инфраструктуры Украины

Украине не хватает до 40 тысяч водителей грузовиков, что приводит к простою трети транспорта

Об этом заявил глава конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире КИЕВ24.

«Это достаточно большая проблема, потому что транспорт и транспортная логистика — это сосуды, которые связывают экономику, — подчеркнул Мирошниченко. — А если говорить не только о водителях, недостаток есть и в слесарях, электриках, швеях, поварах. Мы о них уже постоянно говорим. Это действительно системная проблема».

Эксперт отметил, что мобилизация действительно повлияла на рынок труда. Но впрочем, если говорить о женщинах, они не хотят, не могут ли идти по тем же водителям — из-за условий труда.

«Это условия труда, отдыха, где заночевать, где поесть, где выполнить какие-то гигиенические процедуры. Эту проблему нужно строить вместе с дорогами», — подчеркнул Алексей Мирошниченко.

Напомним, военные бьют тревогу из-за неэффективного использования кадров в ВСУ. По их словам, многие специалисты с ценным гражданским опытом сейчас служат на позициях, не соответствующих их квалификации, что снижает боевую эффективность армии.

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