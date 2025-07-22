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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна на межі транспортного колапсу: бракує 40 тисяч водіїв

Експерт зазначив, що мобілізація суттєво вплинула на ринок праці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вантажівки на кордоні

Вантажівки на кордоні / © Міністерство інфраструктури України

Україні бракує до 40 тисяч водіїв вантажівок, що призводить до простою третини транспорту

Про це заявив голова конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в етері КИЇВ24.

«Це достатньо велика проблема, тому що транспорт і транспортна логістика — це такі судини, які зв’язують економіку, — наголосив Мірошниченко. — А якщо говорити не тільки про водіїв, нестача є і в слюсарях, електриках, швачках, кухарях. Ми про них вже постійно говоримо. Це дійсно є системна проблема».

Експерт зазначив, що мобілізація дійсно вплинула на ринок праці. Але втім, якщо говорити про жінок, вони не хочуть, чи не можуть йти тими ж водійками — через умови праці.

«Це умови праці, відпочинку, де заночувати, де поїсти, де здійснити якісь гігієнічні процедури. Цю проблему треба розбудовувати разом з дорогами», — наголосив Олексій Мірошниченко.

Нагадаємо, військові б’ють на сполох через неефективне використання кадрів у ЗСУ. За їхніми словами, багато фахівців із цінним цивільним досвідом нині служать на позиціях, які не відповідають їхній кваліфікації, що знижує бойову ефективність армії.

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