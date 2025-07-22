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Україна на межі транспортного колапсу: бракує 40 тисяч водіїв
Експерт зазначив, що мобілізація суттєво вплинула на ринок праці.
Україні бракує до 40 тисяч водіїв вантажівок, що призводить до простою третини транспорту
Про це заявив голова конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в етері КИЇВ24.
«Це достатньо велика проблема, тому що транспорт і транспортна логістика — це такі судини, які зв’язують економіку, — наголосив Мірошниченко. — А якщо говорити не тільки про водіїв, нестача є і в слюсарях, електриках, швачках, кухарях. Ми про них вже постійно говоримо. Це дійсно є системна проблема».
Експерт зазначив, що мобілізація дійсно вплинула на ринок праці. Але втім, якщо говорити про жінок, вони не хочуть, чи не можуть йти тими ж водійками — через умови праці.
«Це умови праці, відпочинку, де заночувати, де поїсти, де здійснити якісь гігієнічні процедури. Цю проблему треба розбудовувати разом з дорогами», — наголосив Олексій Мірошниченко.
Нагадаємо, військові б’ють на сполох через неефективне використання кадрів у ЗСУ. За їхніми словами, багато фахівців із цінним цивільним досвідом нині служать на позиціях, які не відповідають їхній кваліфікації, що знижує бойову ефективність армії.