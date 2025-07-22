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- Війна
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Росіяни окупували населений пункт на Донеччині: мапа Deep State
Згідно з останніми даними Deep State, окупанти повністю контролюють Грушівське на Донеччині.
Російські війська окупували село Грушівське Донецької області, а також просунулися у регіоні біля населених пунктів Воскресенка, Горіхове, Маяк та Затишок.
Про це повідомили аналітики Deep State.
«Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку», — йдеться в заяві.
У Deep State також поінформували, що оновили мапу бойових дій. На ній, зокрема. зафіксований той факт, що ворог захопив Грушівське.
Нагадаємо, 19 липня військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив про дуже важку ситуацію на Покровському напрямку. Російська армія просунулася там у районах Удачного, Котлиного та зачепилася за Звірове — «південну браму» Покровська.
За словами речника ОСУВ «Хортиця» Віктора Трегубова, окупанти на Покровському напрямку намагаються відійти на північ і створити плацдарм для наступу, можливо, на Покровськ, а з іншого боку — далі на Костянтинівку. Ворогу не вдається це зробити.