Росіяни окупували населений пункт на Донеччині: мапа Deep State

Російські військові / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Російські війська окупували село Грушівське Донецької області, а також просунулися у регіоні біля населених пунктів Воскресенка, Горіхове, Маяк та Затишок.

Про це повідомили аналітики Deep State.

«Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку», — йдеться в заяві.

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У Deep State також поінформували, що оновили мапу бойових дій. На ній, зокрема. зафіксований той факт, що ворог захопив Грушівське.

Окуповане Грушівське на мапі / © Deepstatemap

Нагадаємо, 19 липня військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив про дуже важку ситуацію на Покровському напрямку. Російська армія просунулася там у районах Удачного, Котлиного та зачепилася за Звірове — «південну браму» Покровська.

За словами речника ОСУВ «Хортиця» Віктора Трегубова, окупанти на Покровському напрямку намагаються відійти на північ і створити плацдарм для наступу, можливо, на Покровськ, а з іншого боку — далі на Костянтинівку. Ворогу не вдається це зробити.