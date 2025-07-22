Втрати Росії станом на 22 липня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії у війні / © Associated Press

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Станом на ранок 22 липня ЗСУ знищили 1 044 250 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу – близько 1 044 250 (+1090) осіб,

танків – 11038 (+1) од

бойових броньованих машин – 23035 (+7) од

артилерійських систем – 30680 (+43) од

РСЗВ – 1445 (+1) од

засоби ППО – 1199 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256)

крилаті ракети – 3533 (+18)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 55953 (+94)

спеціальна техніка – 3935 (+1).

Нагадаємо, ліквідація ворожих диверсійних груп у Покровську, які прорвалися до міста ще в суботу, 19 липня, триває досі. За інформацією каналу, росіяни скористалися тим, що в одній із бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях. Через село Звірове окупанти проникли до самого міста.

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Дата публікації 21:52, 21.07.25 Кількість переглядів 178 Засідка на Сили оборони у Покровську