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- Війна
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Втрати Росії станом на 22 липня: Генштаб оновив дані
За добу окупанти втратили 43 артсистеми та 18 ракет.
Станом на ранок 22 липня ЗСУ знищили 1 044 250 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 044 250 (+1090) осіб,
танків – 11038 (+1) од
бойових броньованих машин – 23035 (+7) од
артилерійських систем – 30680 (+43) од
РСЗВ – 1445 (+1) од
засоби ППО – 1199 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256)
крилаті ракети – 3533 (+18)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 55953 (+94)
спеціальна техніка – 3935 (+1).
Нагадаємо, ліквідація ворожих диверсійних груп у Покровську, які прорвалися до міста ще в суботу, 19 липня, триває досі. За інформацією каналу, росіяни скористалися тим, що в одній із бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях. Через село Звірове окупанти проникли до самого міста.