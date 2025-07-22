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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 22 липня: Генштаб оновив дані

За добу окупанти втратили 43 артсистеми та 18 ракет.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії у війні

Втрати Росії у війні / © Associated Press

Станом на ранок 22 липня ЗСУ знищили 1 044 250 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 044 250 (+1090) осіб,

  • танків – 11038 (+1) од

  • бойових броньованих машин – 23035 (+7) од

  • артилерійських систем – 30680 (+43) од

  • РСЗВ – 1445 (+1) од

  • засоби ППО – 1199 (+0) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256)

  • крилаті ракети – 3533 (+18)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни - 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55953 (+94)

  • спеціальна техніка – 3935 (+1).

Нагадаємо, ліквідація ворожих диверсійних груп у Покровську, які прорвалися до міста ще в суботу, 19 липня, триває досі. За інформацією каналу, росіяни скористалися тим, що в одній із бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях. Через село Звірове окупанти проникли до самого міста.

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