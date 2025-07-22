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Магнітна буря 22 липня: яка її потужність
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні
Сьогодні, 22 липня, сонячна активність буде на низькому рівні. Магнітна буря зеленого рівня - це К-індекс 2.
Про це інформує ресурс Мeteoagent станом на 07:00.
За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися п'ять спалахів класу C, які практично не впливають на Землю.
Прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення геошторму.
Нагадаємо, дієтологи назвали два популярні напої, які шкодять шлунку, якщо їх вживати натщесерце.