Магнитная буря 22 июля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © NASA

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Сегодня, 22 июля, солнечная активность будет на низком уровне. Магнитная буря зеленого уровня – это К-индекс 2.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent по состоянию на 07:00.

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошли пять вспышек класса C, практически не влияющих на Землю.

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Магнитная буря 22 июля. Метеоагент.

Прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Заметим, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и через несколько дней после окончания геошторма.

Напомним, диетологи назвали два популярных напитка, которые вредят желудку, если их употреблять натощак.