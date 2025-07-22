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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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В Стамбуле чайки научились мяучать, чтобы получить еду: видео

Турецкие чайки научились мяукать, чтобы получить еду.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Стамбуле чайки научились мяучать, чтобы получить еду:

В Стамбуле чайки научились мяучать, чтобы получить еду / © Pexels

В Турции заметили удивительных чаек, которые научилась мяукать, как кошки, чтобы получить еду.

Об этом рассказали пользователи в видео Тик-Ток.

Пользователи под видео шутят, что в Турции выгоднее быть кошкой, чем чайкой.

Реакция людей в Сети. / © скрин с видео

Реакция людей в Сети. / © скрин с видео

Как пишет NEXTA, одна из причин такого необычного поведения птиц, может быть автоматы, раздающие пищу беспризорным животным.

По словам местных жителей, это тонкий намек для людей, чтобы они нажали кнопку и выдали порцию корма.

Напомним, туристов в Испании предупреждают о больших штрафах за нарушение дресс-кода.

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