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В Стамбуле чайки научились мяучать, чтобы получить еду: видео
Турецкие чайки научились мяукать, чтобы получить еду.
В Турции заметили удивительных чаек, которые научилась мяукать, как кошки, чтобы получить еду.
Об этом рассказали пользователи в видео Тик-Ток.
Пользователи под видео шутят, что в Турции выгоднее быть кошкой, чем чайкой.
Как пишет NEXTA, одна из причин такого необычного поведения птиц, может быть автоматы, раздающие пищу беспризорным животным.
По словам местных жителей, это тонкий намек для людей, чтобы они нажали кнопку и выдали порцию корма.
Напомним, туристов в Испании предупреждают о больших штрафах за нарушение дресс-кода.