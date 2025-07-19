ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

Сирия и Турция договорились о перемирии

Израиль и Сирия при поддержке США договорились о прекращении огня, одобренных соседями региона.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Сирия

Сирия / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аль-Шараа при поддержке США договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи.

Об этом заявил посол США в Турции, также являющийся спецпредставителем Вашингтона в Сирии, Том Барак в сообщении в сети X

"Мы призываем друзей, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единственную сирийскую идентичность в мире и процветании с ее соседями", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Иран готовится к реальному ядерному удару, и в случае получения бомбы обязательно ее применит.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie