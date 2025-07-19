Сирия и Турция договорились о перемирии

Сирия / © Associated Press

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аль-Шараа при поддержке США договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи.

Об этом заявил посол США в Турции, также являющийся спецпредставителем Вашингтона в Сирии, Том Барак в сообщении в сети X

"Мы призываем друзей, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единственную сирийскую идентичность в мире и процветании с ее соседями", - говорится в сообщении.

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Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Иран готовится к реальному ядерному удару, и в случае получения бомбы обязательно ее применит.