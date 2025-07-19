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- Украина
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Украину охватила масштабная воздушная тревога
Россияне продолжают донимать украинцев крылатыми ракетами.
В ночь на 19 июля 2025 года в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за засилья движения российских беспилотников и ракеты.
В воздушное пространство Украины залетело несколько групп ракет, направлявшихся на запад, однако постоянно меняли свой курс.
Также враг использовал МиГ-31К для запуска ракет.
Пока воздушная тревога продолжается, ракет меняют свою траекторию, поэтому находитесь в укрытиях к отбою в вашей области.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия