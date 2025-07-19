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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

Украину охватила масштабная воздушная тревога

Россияне продолжают донимать украинцев крылатыми ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 19 июля 2025 года в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за засилья движения российских беспилотников и ракеты.

В воздушное пространство Украины залетело несколько групп ракет, направлявшихся на запад, однако постоянно меняли свой курс.

Также враг использовал МиГ-31К для запуска ракет.

Пока воздушная тревога продолжается, ракет меняют свою траекторию, поэтому находитесь в укрытиях к отбою в вашей области.

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