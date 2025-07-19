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- Укрaїнa
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Україну охопила масштабна повітряна тривога
Росіяни продовжують дошкуляти українцям крилатими ракетами.
У ніч проти 19 липня 2025 року в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через засилля руху російських безпілотників та ракети.
У повітряний простір України залетіло кілька груп ракет, які прямували на захід, проте постійно змінювали свій курс.
Також ворог використав МіГ-31К для запуску ракет.
Наразі повітряна тривога триває, ракет змінюють свою траєкторію, тому перебувайте в укриттях до відбою у вашій області.
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