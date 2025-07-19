Україну охопила масштабна повітряна тривога

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти 19 липня 2025 року в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через засилля руху російських безпілотників та ракети.

У повітряний простір України залетіло кілька груп ракет, які прямували на захід, проте постійно змінювали свій курс.

Також ворог використав МіГ-31К для запуску ракет.

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Наразі повітряна тривога триває, ракет змінюють свою траєкторію, тому перебувайте в укриттях до відбою у вашій області.

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