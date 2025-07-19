Сирія та Туреччина домовилися про перемир’я

Сирія / © Associated Press

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Сирії Ахмед аль-Шараа за підтримки США домовилися про припинення вогню, яке підтримали Туреччина, Йорданія та її сусіди.

Про це заявив посол США в Туреччині, який також є спецпредставником Вашингтона в Сирії, Том Барак у дописі у мережі X

“Ми закликаємо друзів, бедуїнів та сунітів скласти зброю та разом з іншими меншинами побудувати нову та єдину сирійську ідентичність у мирі та процвітанні з її сусідами”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що Іран готується до реального ядерного удару, і в разі отримання бомби — обов’язково її застосує.