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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Сирія та Туреччина домовилися про перемир’я

Ізраїль та Сирія за підтримки США домовилися про припинення вогню, що схвалили сусіди регіону.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Сирія

Сирія / © Associated Press

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Сирії Ахмед аль-Шараа за підтримки США домовилися про припинення вогню, яке підтримали Туреччина, Йорданія та її сусіди.

Про це заявив посол США в Туреччині, який також є спецпредставником Вашингтона в Сирії, Том Барак у дописі у мережі X

“Ми закликаємо друзів, бедуїнів та сунітів скласти зброю та разом з іншими меншинами побудувати нову та єдину сирійську ідентичність у мирі та процвітанні з її сусідами”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що Іран готується до реального ядерного удару, і в разі отримання бомби — обов’язково її застосує.

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