У Стамбулі чайки навчилися нявчати, аби отримати їжу: відео

У Стамбулі чайки навчилися нявчати, аби отримати їжу / © Pexels

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У Туреччині помітили дивовижних чайок, які навчилася нявкати, як коти, щоб отримати їжу.

Про це розповіли користувачі у відео Тік-Ток.

Користувачі під відео жартують, що в Туреччині вигідніше бути кішкою, ніж чайкою.

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Реакція людей у Мережі. / © скрін з відео

Як пише NEXTA, одна з причин такої незвичайної поведінки птахів, може бути автомати, що роздає їжу безпритульним тваринам. Птах стоїть біля пристрою та видає характерні «нявкаючі» звуки, привертаючи увагу перехожих.

За словами місцевих жителів, це «тонкий» натяк для людей, щоб вони натиснули кнопку і видали порцію корму.

Нагадаємо, туристів в Іспанії попереджають про великі штрафи за порушення дрес-коду.