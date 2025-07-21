В Украине усилится жара до +36: какой будет погода 22 июля

Жара в Украине / © ТСН.ua

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В Украине 22 июля усилится жара, которая местами будет достигать +36 градусов. В то же время на западе страны будет свежее и ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 22 июля

Температура воздуха 22 июля на юге Украины, местами на востоке и в центре составит +32+36 градусов. В северных областях ожидается +28+32 градуса. В то же время в центре страны немного свежее будет в Винницкой области: +28, +29 градусов.

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А на западе Украины во вторник ожидается +24+28 градусов. Прогнозируют там и грозовые дожди. В течение дня и до вечера дожди с грозами достигнут и северных областей, центральной части. Осадки с грозами возможны 22 июля в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории Украины будет сухо.

«Внимательно! При грозах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град!» — предупредила Диденко.

Погода в Киеве

Что касается погоды в Киеве, то 22 июля в столицу вернется жара: днем будет около +30 градусов. Погода большую часть суток будет сухой, а вечером прогнозируются грозовые дожди. Возможны даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

«Жара в середине недели немного попустит, однако в завершение недели снова жара „подкрутит“ градусы», — прогнозирует синоптик.

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Она добавила, что в ближайшие дни жара вряд ли оставит юг Украины, значительную часть востока и Днепропетровскую область.

Напомним, накануне синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что 22 и 23 июля в Украине прекратятся дожди. А температура воздуха в эти дни вырастет до +34 градусов на юге и востоке.