В Україні посилиться спека до +36: якою буде погода 22 липня

Спека в Україні / © ТСН.ua

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В Україні 22 липня посилиться спека, яка подекуди сягатиме +36 градусів. Водночас на заході країни буде свіжіше та очікуються грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 22 липня

Температура повітря 22 липня на півдні України, місцями на сході та у центрі становитиме +32+36 градусів. У північних областях очікується +28+32 градуси. Водночас у центрі країни трохи свіжіше буде у Вінницькій області: +28, +29 градусів.

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А на заході України у вівторок очікується +24+28 градусів. Прогнозують там і грозові дощі. Протягом дня і до вечора дощі з грозами сягнуть і північних областей, центральної частини. Опади з грозами можливі 22 липня у Одеській та Миколаївській областях. На решті території України буде сухо.

«Уважно! При грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру і град!» — попередила Діденко.

Погода у Києві

Щодо погоди у Києві, то 22 липня до столиці повернеться спека: вдень буде близько +30 градусів. Погода більшість доби буде сухою, а ввечері прогнозуються грозові дощі. Можливі навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру.

«Спеку в середині тижня трохи попустить, проте на завершення тижня знову спека „підкрутить“ градуси», — прогнозує синоптикиня.

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Вона додала, що найближчими днями спека навряд чи залишить південь України, значну частину сходу та Дніпропетровщину.

Нагадаємо, напередодні синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що 22 і 23 липня в Україні припиняться дощі. А температура повітря цими днями зросте до +34 градусів на півдні та сході.