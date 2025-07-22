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Россияне оккупировали населенный пункт на Донетчине: карта Deep State
Согласно последним данным Deep State, оккупанты полностью контролируют Грушевское в Донецкой области.
Российские войска оккупировали село Грушевское Донецкой области, а также продвинулись в регионе возле населенных пунктов Воскресенка, Орехово, Маяк и Затышок.
Об этом сообщили аналитики Deep State.
«Враг оккупировал Грушевское, а также продвинулся возле Воскресенки, Орехово, Маяка и Затышка», — говорится в заявлении.
В Deep State также проинформировали, что обновили карту боевых действий. На ней, в частности. зафиксирован тот факт, что враг захватил Грушевское.
Напомним, 19 июля военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил об очень тяжелой ситуации на Покровском направлении. Российская армия продвинулась там в районах Удачного, Котлино и зацепилась за Зверево — «южные ворота» Покровска.
По словам представителя ОСГВ «Хортица» Виктора Трегубова, оккупанты на Покровском направлении пытаются отойти на север и создать плацдарм для наступления, возможно, на Покровск, а с другой стороны — дальше на Константиновку. Врагу не удается это сделать.