Цель Путина на 50 дней: эксперт назвал основное направление удара РФ

Российское наступление на Покровск / © ТСН.ua

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Российские войска стремятся добиться максимального успеха в наступлении на Покровск Донецкой области в течение 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал президенту РФ Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной.

Об этом военный аналитик и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил в эфире телеканала «FREEДОМ».

По словам Ступака, российские оккупанты продолжают наступление на Покровск и спешно формируют новые резервы.

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«За ближайшие 50 дней Российская Федерация попытается приложить максимальное количество усилий для захвата Покровска в клещи. Приложит максимум, чтобы заставить наших военных покинуть этот город», — сказал аналитик.

Он отметил, что Украина продолжает испытывать нехватку средств перехвата вражеских воздушных целей.

«Мы не говорим, что хотим получить их бесплатно, мы готовы их покупать. Однако и с этим наблюдаются трудности. У нас есть первоочередные потребности в вооружении. Вопрос возникает в том, кто профинансирует и когда эта техника сможет приехать в Украину. У нас еще двух месяцев просто нет», — акцентировал экс-сотрудник СБУ.

Он также выразил мнение, что Москва не хочет переговоров и соответственно не готова ни к какому диалогу. По словам Ступака, пока у вражеской армии есть хотя бы микроскопические успехи на фронте, у россиян нет никакой мотивации для окончания войны.

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«Другой вопрос, зачем ей нужны украинские города, никто объяснить не может, даже сама Российская Федерация. Для среднестатистического гражданина Российской Федерации города Бахмут, Угледар или Покровск ничего не значат вообще. Они даже с десятой попытки не смогут показать эти населенные пункты на карте», — добавил аналитик.

Напомним, озвученный президентом США Дональдом Трампом ультиматум для России в 50 дней истекает 2 сентября. Он предусматривает, что если в течение этого времени Москва не заключит мирное соглашение с Киевом, США введут тарифы в 100% против стран, которые покупают российскую нефть.

Что касается ситуации на Покровском направлении, то военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что там очень трудно. Захватчики продвинулись в районах Удачного, Котлино и зацепились за Зверево, которое является «южными воротами» Покровска.