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- Украина
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Украину накроет ненастье: в каких регионах будут сильные грозы
Объявленный І уровень опасности.
Во вторник, 22 июля, в ряде областей Украины будут грозы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"22 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы", - отмечают синоптики.
Объявленный І уровень опасности – желтый.
Как сообщалось, после значительного похолодания в Украине снова усилится жара до +36 °C. 22 июля температура воздуха на юге Украины, местами на востоке и в центре составит +32+36 градусов. В северных областях ожидается +28+32 градуса. В то же время в центре страны немного свежее будет в Винницкой области — +28+29 градусов.