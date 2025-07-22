Украину накроет ненастье: в каких регионах будут сильные грозы

Украину накроет непогода. / © pixabay.com

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Во вторник, 22 июля, в ряде областей Украины будут грозы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"22 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы", - отмечают синоптики.

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Объявленный І уровень опасности – желтый.

Ненастье в Украине 22 июля. / © Укргидрометцентр

Как сообщалось, после значительного похолодания в Украине снова усилится жара до +36 °C. 22 июля температура воздуха на юге Украины, местами на востоке и в центре составит +32+36 градусов. В северных областях ожидается +28+32 градуса. В то же время в центре страны немного свежее будет в Винницкой области — +28+29 градусов.

Дата публикации 17:09, 16.07.25 Количество просмотров 54 В Херсонской области зафиксировали торнадо