Когда погибнет наша солнечная система: ученые рассказали

Солнечная система

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Нашей Солнечной системе 4,6 миллиарда лет, но это лишь мгновение в 13,8 миллиардной истории Вселенной. Как и все в космосе, она не вечна. Но когда и как она исчезнет? Ответ на этот вопрос сложнее, чем кажется.

Об этом пишет T4.

В центре нашей Солнечной системы — Солнце. Это звезда, которая своей силой притягивает к себе восемь планет, многие спутники, а также миллиарды астероидов и комет. Будущее всего вокруг Солнца зависит именно от него.

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Сейчас наше Солнце стабильное. Оно превращает водород в гелий в своем ядре. Это процесс, называемый ядерным синтезом. Астрофизик Фред Адамс из Мичиганского университета считает, что так будет еще около пяти миллиардов лет.

Когда запасы водорода иссякнут, Солнце потеряет стабильность. Его ядро сожмется, а внешние слои невероятно расширятся, превратив звезду в красного гиганта. Этот раздутый монстр поглотит Меркурий и Венеру. Судьба Земли остается под вопросом. Скорее всего, наша планета тоже будет поглощена раскаленной атмосферой умирающей звезды. Даже если Земля чудом избежит поглощения, жизнь на ней исчезнет задолго до этого из-за невыносимой жары. Марс и внешние планеты-гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, переживут эту фазу, оставаясь на безопасном расстоянии.

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Приблизительно через миллиард лет после того, как Солнце станет красным гигантом, оно сбросит свои внешние слои. Сама звезда сожмется и станет размером с Землю. Тогда Солнце превратится в белого карлика. Это будет тусклый, но очень плотный остаток бывшей звезды.

С этого времени, как говорит ученый Алан Стерн, Солнечная система станет холодной, темной и пустой.

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Однако, если рассматривать вопрос сугубо с физической точки зрения, то угасание Солнца не означает полного исчезновения системы.

Даже если солнечная система избежит этих катастроф, существует еще более фундаментальная угроза. Некоторые теории предполагают, что сами протоны — строительные блоки материи — не вечны и со временем распадаются. Если эта теория правильна, то через невероятно долгое время (более 1034 лет) все, что осталось от планет и потухшего Солнца, просто растворится в пустоту. Это будет окончательный и безвозвратный конец.

Напомним, астероид 33 Полигимния, расположенный в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, настолько плотный, что, скорее всего, состоит из химических элементов, которых не существует на Земле.