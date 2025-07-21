Итоги Рамштайна: что нового получит Украина для войны

Это первый «Рамштайн» для Дениса Шмыгаля в должности министра обороны / © Telegram/Денис Шмигаль

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Новый министр обороны Денис Шмыгаль и другие представители сектора безопасности и обороны Украины приняли участие в заседании нового Рамштайна.

В своем Telegram Шмыгаль рассказал, какие ключевые решения приняли партнеры по усилению обороноспособности страны.

США инициирует новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Европейские партнеры уже заявили о готовности присоединиться к финансированию.

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Германия присоединится к инициативе передачи Украины пяти систем Patriot, которые должны вскоре поступить в Украину. Кроме того, Германия передает более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов.

Канада продолжит участие в финансировании украинского ОПК через «датскую модель» и выделяет 20 млн канадских долларов на обслуживание украинских танков.

Нидерланды предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16.

Норвегия — в 2025 году выделили 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн — на закупку у украинского ОПК.

Швеция готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.

Сегодняшний Рамштайн организовали министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Германии Борис Писториус. В заседании приняли 52 страны и организации, говорит глава Минобороны.

Среди участников — Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Хегсет, командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, Высокий представитель ЕС Кая Каллас.

С украинской стороны в заседании, кроме Шмыгаля, приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, начальник ГУР Кирилл Буданов, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и другие представители сектора безопасности и обороны.

Ранее Денис Шмигаль заявил о дыре в оборонном бюджете 6 миллиардов долларов.

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