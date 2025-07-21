Підсумки Рамштайну: що нового отримає Україна для війни

Це перший «Рамштайн» для Дениса Шмигаля на посаді міністра оборони / © Telegram/Денис Шмигаль

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Новий міністр оборони Денис Шмигаль та інші представники сектору безпеки та оборони України взяли участь у засіданні нового «Рамштайну».

У своєму Telegram Шмигаль розповів, які ключові рішення ухвалили партнери для посилення обороноздатності країни.

США ініціює новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінаснування.

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Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем Patriot, які повинні незабаром надійти до України. Крім того, Німеччина — передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів.

Канада — продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через «данську модель» та виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків.

Нідерланди — надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16.

Норвегія — у 2025 році загалом виділили 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн — на закупівлю в українського ОПК.

Швеція — готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.

Сьогоднішній «Рамштайн» організували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. У засіданні взяли 52 країни та організації, каже глава Міноборони.

Серед учасників — Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США та Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, Високий представник ЄС Кая Каллас.

З української сторони у засіданні, крім Шмигаля, взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, начальник ГУР Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та інші представники сектору безпеки та оборони.

Раніше Денис Шмигаль заявив про дірку в оборонному бюджеті 6 мільярдів доларів.

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