Епіцентр величезних боїв: військовий експерт назвав місто під загрозою виходу ЗСУ

Ситуація в Покровську / © ТСН.ua

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Покровськ у Донецькій області у наступні 60 днів може опинитися у ворожому котлі і стати епіцентром величезних боїв. Є ймовірність виходу ЗСУ з міста.

Про це сказав військовий експерт Іван Ступак в коментарі YouTube-каналу «РБК-Україна».

«Без зайвої паніки, але і без зайвого ура-патріотизму найгірша ситуація, як на мене, це Покровськ. І Покровськ в наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв», — сказав Ступак.

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За його словами, Покровськ, який вже тривалий час є епіцентром запеклих боїв, опинився під загрозою утворення «котла, який зараз вимальовується».

«Та горловина, вона зараз є ще не критичною, але наближається до цього. Зараз ширина території, по якій наші військові можуть пройти до міста, орієнтовно — 17 км. Це ще більш-менш нормально, але звісно це небезпечно», — пояснив експерт.

Він додав, що є російські БпЛА, російська авіація, але проскочувати можна і техніку підвозити, паливо, людей…

Однак, на його думку, якщо ця дистанція зменшиться і буде 10 та менше кілометрів, це буде означати, що ЗСУ доведеться розглядати питання про залишення міста, як це було у попередніх випадках.

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«Класичний приклад — це місто Вугледар. Там так само місто можна було ще тримати, воно на висоті, але за рахунок того, що його взяли в кліщі, нашим військовим довелося його в аварійному режимі залишати й ми понесли там втрати», — додав Ступак.

Нагадаємо, про те, що ситуація на Покровському напрямку стрімко загострюється, казав і воєнний блогер Богдан Мирошников. За його словами, ворог намагається обійти українські позиції, просуваються в бік важливих логістичних трас і шахт.

Раніше також йшлося про те, що війська РФ сконцентрували великі сили на Покровському напрямку. Там тривають активні спроби штурму міста з трьох напрямків.

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