Starlink припинив працювати на фронті: що сталося

Starlink "ліг" на фронті / © Getty Images

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В роботі інтернет-сервісу Starlink, що належить мільярдерові Ілону Маску, стався збій у всьому світі.

Про це повідомляють сайт компанії і сервіс Downdetector.

За даними сервісу Downdetector, за останні пів години користувачі надіслали понад 60 тисяч скарг на роботу Starlink. Причини збою наразі невідомі.

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«Наразі у Starlink стався збій у роботі сервісу. Наша команда проводить розслідування», — повідомила пресслужба компанії.

© Downdetector

Як відомо, термінали Starlink — незамінні помічники українських військових на фронті для забезпечення зв’язку.

Українські військові також підтверджують, що термінали не працюють. Зокрема, про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр».

«Starlink ліг по всьому фронту», — стривожив «Мадяр» повідомленням.

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Також деякі українські військові у коментарі «Суспільному» підтвердили, що термінали не працюють з близько 22:20.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що проблема з роботою “старлінків” не тільки в Україні, але в деяких інших країнах світу. Зокрема, Starlink не працює і у російської армії, яка теж їх використовує.

“Знову працювати починає”, - написав Коваленко дещо пізніше, о 23:03.

Раніше британський військовий експерт Майкл Кларк розповів, що чекає на Україну, якщо США вимикають Starlink для фронту.

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