Вивченню космосу вченими може заважати Старлінк / © Unsplash

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Радіохвилі, які випромінюють супутники Starlink («Старлінк») компанії SpaceX можуть загрожувати вивченню та розумінню раннього Всесвіту.

Про це кажуть астрономи у новому дослідженні на сервері препринтів arXiv, передає New Scientist.

Перешкоди від тисяч супутників Starlink на орбіті, де вони надають глобальний інтернет-сервіс, викликають занепокоєння у астрономів. Вчені стверджують, що радіовипромінювання від апарата може впливати на чутливі телескопи, що спостерігають за віддаленими та слабкими радіоджерелами.

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«SpaceX співпрацювала з астрономами, щоб спробувати запобігти цим перешкодам, вимикаючи їхні промені, що передають Інтернет, коли вони пролітають над ключовими телескопами, але виявляється, що цього недостатньо», — йдеться у повідомленні.

Що стало відомо про перешкоду від супутників Starlink

Вчені виявили радіохвилі, які виходять від майже 2 тис. супутників Starlink, використовуючи прототип телескопа з обсерваторії Square Kilometre Array-Low (SKA-Low) в Австралії. Цю обсерваторію ще будуюь. Тим часом вона складатиметься з понад 100 тис. невеличких пов’язаних телескопів, що призначені для вивчення раннього Всесвіту. Проте вчені виявили: радіосигнали Starlink впливають на третину даних, які були отримані на деяких частотах.

Дослідники виявили, що супутники Starlink випускають радіосигнали у двох діапазонах частот, які зарезервовані для радіоастрономії Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ), і тому не мають використовуватися супутниками Starlink.

Проте вважається, що ці сигнали від супутників є ненавмисними.

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Радіосигнали супутників у 10 тис. разів сильніші за слабкі радіосигнали від хмар нейтрального водню, які існували, коли почали формуватися перші зірки понад 13 млрд років тому. За допомогою цих сигналів астрономи хочуть зрозуміти ранній Всесвіт.

«Радіохвилі ненавмисно випускає бортова електроніка супутників, яка випадково передає сигнали через антену супутників. Технічно ці сигнали не є незаконними, адже правила МСЕ поширюються лише на навмисні передачі. Тобто SpaceX не порушує жодних правил», — йдеться у повідомленні.

Тож, на думку вчених, потрібно або зменшити передачу цих сигналів, або ж усунути їхній вплив на астрономічні спостереження іншим чином.

Вчені вже поділилися своїми результатами з компанією SpaceX і кажуть, що вона відкрита для діалогу щодо пошуку способу скорочення передачі радіосигналів супутниками.

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Якщо компанія SpaceX не зможе знайти рішення, то астрономам доведеться впровадити нові алгоритми для фільтрації забруднюючих радіохвиль.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні попереджали, що Starlink Маска становить загрозу безпеці.

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