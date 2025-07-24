Ракета Таурус

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Техническая проверка крылатых ракет Taurus, которая должна продлить срок их службы до 2045 года, уменьшает шансы на то, что Германия сможет передать это оружие Украине.

Такое мнение высказал главный редактор издания Defense Express, военный обозреватель Олег Катков в эфире телеканала «Еспресо»

По его словам, по условиям контракта на проведение этой проверки необходимо выявить системы, которые нуждаются в замене, и определить, как именно их можно обновить с учетом того, что производство этих ракет уже не ведется, а также где найти необходимые компоненты.

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Как отметил Олег Катков, заказ на разработку новых ракет Taurus Neo так и не был осуществлен, поэтому их количество в арсенале немецкой армии очень ограничено.

«О них говорят еще с 2023 г. И каждый раз повторяется одна и та же информация: Германия имеет их очень мало. Общее количество ракет оценивалось примерно в 600 единиц, а Германия заявляла, что около 500 осталось. В то же время реальное количество боеспособных ракет, по данным парламентского комитета Бундестага по обороне по состоянию на 2023 год, было 150», — отметил эксперт.

Главный редактор Defense Express также напомнил, что в утечке разговора главы Воздушных сил Германии со своим подчиненным, подлинность которого была подтверждена, речь шла о возможности оперативно передать Украине всего 10-20 ракет Taurus, а в долгосрочной перспективе — возможно, две партии по 50.

Напомним, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает поставки Украине ракет Taurus. По его словам, это «было и остается вариантом».

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