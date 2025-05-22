Викрадених Росією дітей може бути значно більше – Зарівна

Точна кількість депотованих до Росії українських дітей невідома

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Кількість депортованих Росією українських дітей може бути набагато більшою, ніж офіційна цифра - 19 546.

Про це заявила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна в ефірі національного телемарафону.

«Ця цифра може бути набагато більшою, тому що 2022 року росіяни, а саме Марія Львова-Бєлова [уповноважена при президентові РФ з прав дитини, воєнна злочинниця – ТСН.ua] назвала цифру в 744 тисячі українських дітей, які були вивезені на територію Росії», - сказала вона.

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Дарія Зарівна нагадала, що після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і Марії Львової-Бєлової, вони припинили називати будь-які цифри публічно.

«Дуже важко сказати, якою є точна цифра», - наголосила Зарівна.

Вона також зазначила, що імена ще 2 245 дітей містяться в реєстрі, який обліковує зниклих безвісти за особливих обставин.

«У нашому випадку особливі обставини - це війна. І тут важливо розуміти, що примусово переміщені або депортовані діти можуть одночасно вважатися зниклими безвісти», - уточнила Зарівна.

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Ключова проблема, за словами діячки, полягає у тому, що російська сторона не надає інформацію про депортованих українських дітей.

Нагадаємо, до Сенату США внесено резолюцію, яка закликає до негайного повернення тисяч українських дітей, насильно вивезених до Росії з початку повномасштабного вторгнення.