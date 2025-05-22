Макаревич поскаржився на "українського журналіста" поліції Ізраїлю

Лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич / © УНІАН

Реклама

Лідер рок-групи «Машина времени» Андрій Макаревич, який від початку повномасштабного вторгнення засуджує дії Кремля і виїхав з держави-агресорки до Ізраїлю, поскаржився на дії підозрілого чоловіка, який представлявся «українським журналістом».

Про це музикант, якого в Росії визнали «іноагентом», написав у соцмережі Facebook, опублікувавши скриншоти листування.

Невідомий чоловік, який назвався кореспондентом інформаційного агентства УНІАН, просив про зустріч з рок-зіркою та його дружиною для розмови про їхній виноробний бізнес в Ізраїлі.

Реклама

© Facebook/Андрій Макаревич

Водночас, як свідчить листування, він хотів зустрітися в певні дні, оскільки, начебто, паралельно «відпрацьовує актуальну повістку щодо Гази».

© Facebook/Андрій Макаревич

«Дружина просить надіслати посвідчення. Посвідчення з дикими помилками в українській мові (починаючи від назви агенції) з печаткою чомусь архіву Запорізької міськради. Номер липовий», — написав Макаревич.

© Facebook/Андрій Макаревич

Згодом агентство УНІАН підтвердило, що співробітник з таким іменем і прізвищем у них не працює, а посвідчення має вигляд зовсім не такий, як на фото.

«Від фрази «журналіста» «Відпрацьовуємо актуальну повістку щодо Гази» пахнуло таким гебешним кабінетом, що ми звернулися до поліції. У Ізраїлі такі дії вважаються злочином. Це у Росії Вован і Лексус — народні герої. Чекаємо на розвиток подій», — підсумував Андрій Макаревич.

Реклама

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич емоційно відповів пропагандисту, який причепився до співака з надокучливими запитаннями про його концерти в Росії.