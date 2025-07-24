Путін наказав будувати більше ядерних підводних човнів заради "стабільності"

Російський підводний човен / © Associated Press

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Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав пріоритетом розвитку військово-морського флоту держави-агресорки будівництво стратегічних підводних човнів. За його словами, російський підводний флот робить внесок у «регіональну і глобальну стабільність».

Про це Путін заявив у четвер, 24 липня, на нараді з розвитку підводних сил ВМФ у Сєвєродвінську, передає The Moscow Times.

За його словами, «найближчими роками» до складу ВМФ Росії увійдуть чотири підводні човни класу «Борей», оснащені ядерними ракетами.

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«Два з них на стадії будівництва перебувають. Це стратегічні підводні човни останнього покоління озброєні балістичними ракетами „Булава“, — уточнив російський президент.

За даними Стокгольмського інституту вивчення проблем миру (SIPRI), у складі російського флоту — 12 підводних човнів, здатних нести ядерну зброю. Їх озброєння включає загалом 192 ракети та 992 боєголовки. Це близько третини від сукупного арсеналу стратегічних ядерних сил Росії, який налічує 592 ракети та 2832 боєголовки.

У складі флоту США, за даними SIPRI, — 14 стратегічних підводних човнів, які озброєні 280 ракетами. Сукупне озброєння американських підводних човнів становить 1511 ядерних боєголовок — 43% від загального арсеналу США (3500 розміщених боєголовок).

Нагадаємо, нещодавно американський атомний підводний човен USS Newport News класу «Лос-Анджелес» вперше зупинився в Ісландії. Це частина плану США щодо посилення оборони в Арктиці та стримування Росії.

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