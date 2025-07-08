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- Війна
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РФ створила новий підрозділ для посилення армії: ISW про серйозну загрозу
Підрозділи “Рубікон” експлуатують різні типи безпілотників. Зокрема, дрони на оптоволокні.
Агресорка Росія використовує свій Центр передових безпілотних технологій «Рубікон» для покращення можливостей використання БпЛа на всьому театрі бойових дій. Зокрема, у Донецькій області.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики наголошують, що, за словами військовослужбовців ЗСУ на Костянтинівському напрямку, нещодавнє прибуття операторів безпілотників «Рубікон» стало «поворотним моментом» у розвитку тактичних можливостей Росії у сфері БпЛА. РФ передислокувала підрозділи «Рубікон» у район Костянтинівки навесні цього року. Це дозволило загарбникам значно ускладнити українську логістику в цьому районі.
“Використання Росією та Україною оптоволоконних безпілотників, масово впроваджених компанією «Рубікон» у Курській області, відіграло ключову роль у створенні зон ураження шириною від 15 до 20 кілометрів між російськими та українськими позиціями на передовій”, - наголошують в ISW.
Американські аналітики наводять заяву експерта з питань радіоелектронної та радіоелектронної боротьби Сергія «Флешв» Бескрестнова. З його слів, Міноборони Росії контролює діяльність «Рубікона» та надає пріоритет постачання та комплектування центру.
Бескрестнов повідомив, що «Рубікон» організований у чотири частини: центр розробки БпЛА-систем і роботизованих наземних комплексів; центр навчання інструкторів використанню інноваційних безпілотних рішень; центр аналітики; передові бойові підрозділи.
Відомо, що ці підрозділи експлуатують різні типи безпілотників: баражувальні боєприпаси «Ланцет», ударні «Молнія», дрони на оптоволокні та далекобійні БпЛА. Ба більше - деякі підрозділи навіть проходять спеціальну підготовку для боротьби з українськими літаками.
Бескрестнов заявив, що деякі підрозділи «Рубікона» все ще діють на Сумсько-Курському напрямку, але Росія передислокувала різні підрозділи на схід - до Донецької області. Так, російське Міністерство оборони формує п'ять загонів безпілотних систем під керівництвом «Рубікона» для підтримки бойових дій у п'яти угрупованнях військ, що діють в Україні.
ISW спостерігала за повідомленнями про підрозділи «Рубікон», що діють у Курській області та по всій східній Україні - від напрямку Борова на сході Харківської області до напрямку Велика Новосілка на заході Донеччини. Натомість аналітики не спостерігали повідомлень, що вони діють у західній Запорізькій та Херсонській областях. Це свідчить про те, що країна-агресорка все ще розширює «Рубікон».
Раніше ISW оцінювала, що «Рубікон», схоже, є центральним напрямком ініціативи Міноборони щодо створення освітньої та інфраструктури для розвитку БпЛА, необхідної для створення нових російських військ безпілотних систем, а також зусиль щодо вибіркової реорганізації та централізації загонів та засобів безпілотних систем.
Однак, кажуть в Інституті, збройні сили РФ ще не досягли паритету з інноваційною та глибоко інтегрованою програмою безпілотників України.
“В ISW раніше оцінювали, що зусилля РФ щодо централізації та реструктуризації можуть знизити ефективність операцій російських дронів і уповільнити цикл інновацій БпЛА. Однак не слід ігнорувати зусилля Росії, бо достатньо навчений і організований клас російських операторів БпЛА, розкиданих по всій лінії фронту і інтегрованих з наземними підрозділами, в майбутньому становитиме довгострокову загрозу не лише для України, але й для НАТО”, - наголошують американські фахівці.
Нагадаємо, експерт з питань авіації Богдан Долінце каже, аби атакувати Україну тисячею дронів на добу, наразі Росії потрібно накопичувати їх до 10 днів. За його словами, РФ вже вийшла на виробництво понад 5 тис. дронів великої дальності на місяць, з яких щонайменше половина «Шахедів».