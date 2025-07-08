РФ створила новий підрозділ для посилення армії: ISW про серйозну загрозу

Армія РФ. / © Associated Press

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Агресорка Росія використовує свій Центр передових безпілотних технологій «Рубікон» для покращення можливостей використання БпЛа на всьому театрі бойових дій. Зокрема, у Донецькій області.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що, за словами військовослужбовців ЗСУ на Костянтинівському напрямку, нещодавнє прибуття операторів безпілотників «Рубікон» стало «поворотним моментом» у розвитку тактичних можливостей Росії у сфері БпЛА. РФ передислокувала підрозділи «Рубікон» у район Костянтинівки навесні цього року. Це дозволило загарбникам значно ускладнити українську логістику в цьому районі.

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“Використання Росією та Україною оптоволоконних безпілотників, масово впроваджених компанією «Рубікон» у Курській області, відіграло ключову роль у створенні зон ураження шириною від 15 до 20 кілометрів між російськими та українськими позиціями на передовій”, - наголошують в ISW.

Американські аналітики наводять заяву експерта з питань радіоелектронної та радіоелектронної боротьби Сергія «Флешв» Бескрестнова. З його слів, Міноборони Росії контролює діяльність «Рубікона» та надає пріоритет постачання та комплектування центру.

Бескрестнов повідомив, що «Рубікон» організований у чотири частини: центр розробки БпЛА-систем і роботизованих наземних комплексів; центр навчання інструкторів використанню інноваційних безпілотних рішень; центр аналітики; передові бойові підрозділи.

Відомо, що ці підрозділи експлуатують різні типи безпілотників: баражувальні боєприпаси «Ланцет», ударні «Молнія», дрони на оптоволокні та далекобійні БпЛА. Ба більше - деякі підрозділи навіть проходять спеціальну підготовку для боротьби з українськими літаками.

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Бескрестнов заявив, що деякі підрозділи «Рубікона» все ще діють на Сумсько-Курському напрямку, але Росія передислокувала різні підрозділи на схід - до Донецької області. Так, російське Міністерство оборони формує п'ять загонів безпілотних систем під керівництвом «Рубікона» для підтримки бойових дій у п'яти угрупованнях військ, що діють в Україні.

ISW спостерігала за повідомленнями про підрозділи «Рубікон», що діють у Курській області та по всій східній Україні - від напрямку Борова на сході Харківської області до напрямку Велика Новосілка на заході Донеччини. Натомість аналітики не спостерігали повідомлень, що вони діють у західній Запорізькій та Херсонській областях. Це свідчить про те, що країна-агресорка все ще розширює «Рубікон».

Раніше ISW оцінювала, що «Рубікон», схоже, є центральним напрямком ініціативи Міноборони щодо створення освітньої та інфраструктури для розвитку БпЛА, необхідної для створення нових російських військ безпілотних систем, а також зусиль щодо вибіркової реорганізації та централізації загонів та засобів безпілотних систем.

Однак, кажуть в Інституті, збройні сили РФ ще не досягли паритету з інноваційною та глибоко інтегрованою програмою безпілотників України.

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“В ISW раніше оцінювали, що зусилля РФ щодо централізації та реструктуризації можуть знизити ефективність операцій російських дронів і уповільнити цикл інновацій БпЛА. Однак не слід ігнорувати зусилля Росії, бо достатньо навчений і організований клас російських операторів БпЛА, розкиданих по всій лінії фронту і інтегрованих з наземними підрозділами, в майбутньому становитиме довгострокову загрозу не лише для України, але й для НАТО”, - наголошують американські фахівці.

Нагадаємо, експерт з питань авіації Богдан Долінце каже, аби атакувати Україну тисячею дронів на добу, наразі Росії потрібно накопичувати їх до 10 днів. За його словами, РФ вже вийшла на виробництво понад 5 тис. дронів великої дальності на місяць, з яких щонайменше половина «Шахедів».

Дата публікації 16:40, 04.07.25 Кількість переглядів 57 У Києві помітили "Шахед", який плив по Дніпру