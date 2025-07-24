Зеленський побіцяв "сильні речі" після доповіді Буданова

Президент Володимир Зеленський і керівник ГУР Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь нового міністра оборони Дениса Шмигаль і керівника ГУР Кирила Буданова, після якої пообіцяв «сильні речі».

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 24 липня.

«Сьогодні ж була доповідь міністра оборони разом із керівником ГУР. Деталі непублічні, але деякі речі ми зробимо, сильні речі», — запевнив президент.

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Також за день Зеленський заслухав дві доповіді головкома ЗСУ Сирського про ситуацію на фронті.

«Доповіді щодо фронту, щодо наших позицій, нашої активності. Покровськ — це наша щоденна увага, і я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок — найскладніший зараз напрямок», — сказав він.

Нагадаємо, що у DeepState назвали причину заходження росіян до Покровська.

Військовий Станіслав Бунятов «Осман» попередив, що російські ДРГ у Покровську можуть призвести до хаосу в місті та френдлі-фаєр між підрозділами Сил оборони.

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