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Зеленський побіцяв "сильні речі" після доповіді Буданова
Зеленський заінтригував заявою про непублічні, але «сильні речі».
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь нового міністра оборони Дениса Шмигаль і керівника ГУР Кирила Буданова, після якої пообіцяв «сильні речі».
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 24 липня.
«Сьогодні ж була доповідь міністра оборони разом із керівником ГУР. Деталі непублічні, але деякі речі ми зробимо, сильні речі», — запевнив президент.
Також за день Зеленський заслухав дві доповіді головкома ЗСУ Сирського про ситуацію на фронті.
«Доповіді щодо фронту, щодо наших позицій, нашої активності. Покровськ — це наша щоденна увага, і я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок — найскладніший зараз напрямок», — сказав він.
Нагадаємо, що у DeepState назвали причину заходження росіян до Покровська.
Військовий Станіслав Бунятов «Осман» попередив, що російські ДРГ у Покровську можуть призвести до хаосу в місті та френдлі-фаєр між підрозділами Сил оборони.