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Зеленский пообещал "сильные вещи" после доклада Буданова
Зеленский заинтриговал заявлением о непубличных, но «сильных вещах».
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад нового министра обороны Дениса Шмыгаля и руководителя ГУР Кирилла Буданова, после которого пообещал «сильные вещи».
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 24 июля.
«Сегодня был доклад министра обороны вместе с руководителем ГУР. Детали непубличные, но некоторые вещи мы сделаем, сильные вещи», — заверил президент.
Также за день Зеленский заслушал два доклада главкома ВСУ Сырского о ситуации на фронте.
«Доклады относительно фронта, наших позиций, нашей активности. Покровск — это наше ежедневное внимание, и я хочу поблагодарить любое подразделение, которое защищает это направление — самое сложное сейчас направление», — сказал он.
Напомним, что у DeepState назвали причину захождения россиян в Покровск.
Военный Станислав Бунятов «Осман» предупредил, что российские ДРГ в Покровске могут привести к хаосу в городе и френдли-файер между подразделениями Сил обороны.