Зеленский пообещал "сильные вещи" после доклада Буданова

Президент Владимир Зеленский и руководитель ГУР Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заслушал доклад нового министра обороны Дениса Шмыгаля и руководителя ГУР Кирилла Буданова, после которого пообещал «сильные вещи».

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 24 июля.

«Сегодня был доклад министра обороны вместе с руководителем ГУР. Детали непубличные, но некоторые вещи мы сделаем, сильные вещи», — заверил президент.

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Также за день Зеленский заслушал два доклада главкома ВСУ Сырского о ситуации на фронте.

«Доклады относительно фронта, наших позиций, нашей активности. Покровск — это наше ежедневное внимание, и я хочу поблагодарить любое подразделение, которое защищает это направление — самое сложное сейчас направление», — сказал он.

Напомним, что у DeepState назвали причину захождения россиян в Покровск.

Военный Станислав Бунятов «Осман» предупредил, что российские ДРГ в Покровске могут привести к хаосу в городе и френдли-файер между подразделениями Сил обороны.

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