Трамп намекнул на примирение с Маском: что заявил

Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сделал намек на вероятное примирение с бизнесменом Илоном Маском после публичного конфликта, произошедшего между ними.

Об этом свидетельствует сообщение главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

Так, Трамп заявил, что хочет, чтобы Маск и все предприятия в США процветали, как никогда раньше.

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«Все заявляют, что я разрушу компании Илона, лишив его части, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от правительства США. Это не так! Я хочу, чтобы Илон и все предприятия в нашей стране процветали, более того, процветали как никогда раньше», — говорится в заметке американского лидера.

Он добавил — чем лучше работают эти предприятия, тем лучше для США.

«А это хорошо для всех нас. Мы ежедневно устанавливаем рекорды, и я хочу, чтобы так и оставалось!» — высказался Трамп.

Напомним, конфликт между Маском и Трампом возник после того, как бизнесмен раскритиковал новый бюджетный закон президента США, назвав его «отвратительной мерзостью».

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В ответ Трамп назвал миллиардера «сумасшедшим» и заявил об отмене субсидий и госзаказов для его компаний.

Маск ответил, что Трамп ему обязан победой на выборах, анонсировал создание новой политической силы и пригрозил выводом из эксплуатации корабля Dragon, который использует NASA.

Также бизнесмен обвинил американского лидера в связях с Джеффри Эпштейном, которого судили за торговлю людьми, но впоследствии отозвал это заявление.