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Те саме було в Бахмуті: "Осман" про ризик хаосу та френдлі-фаєра в Покровську
«Осман» попередив про «перший крок до стрімкого обвалу оборони» Покровська.
Російські ДРГ у Покровську можуть призвести до хаосу в місті та френдлі-фаєра між підрозділами Сил оборони через погану узгодженість.
Про це попередив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».
«ДРГ у Покровську — перший крок до хаосу, френдлі-фаєра, недовіри бійців до командирів через недостовірну інформацію та стрімкого обвалу оборони. Кажу це впевнено, бо бачив подібну історію в Бахмуті», — пише «Осман».
Інший мілітарі-канал «Розвідник» повідомляє, що на Покровському напрямку важко — росіяни тиснуть, хаотично намагаються пролізти до міста.
«Як і скрізь — потрібно більше дронів, як ударних, так і розвідувальних, щоб забезпечити якісне виявлення та ураження», — йдеться в повідомленні.
Раніше координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець попередив, що ворог готується до штурму Покровська.
Нагадаємо, що у DeepState назвали причину заходження росіян до Покровська.