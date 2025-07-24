Те саме було в Бахмуті: "Осман" про ризик хаосу та френдлі-фаєра в Покровську

Російські ДРГ у Покровську / © Getty Images

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Російські ДРГ у Покровську можуть призвести до хаосу в місті та френдлі-фаєра між підрозділами Сил оборони через погану узгодженість.

Про це попередив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

«ДРГ у Покровську — перший крок до хаосу, френдлі-фаєра, недовіри бійців до командирів через недостовірну інформацію та стрімкого обвалу оборони. Кажу це впевнено, бо бачив подібну історію в Бахмуті», — пише «Осман».

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Інший мілітарі-канал «Розвідник» повідомляє, що на Покровському напрямку важко — росіяни тиснуть, хаотично намагаються пролізти до міста.

«Як і скрізь — потрібно більше дронів, як ударних, так і розвідувальних, щоб забезпечити якісне виявлення та ураження», — йдеться в повідомленні.

Раніше координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець попередив, що ворог готується до штурму Покровська.

Нагадаємо, що у DeepState назвали причину заходження росіян до Покровська.

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