ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
1 хв

Те саме було в Бахмуті: "Осман" про ризик хаосу та френдлі-фаєра в Покровську

«Осман» попередив про «перший крок до стрімкого обвалу оборони» Покровська.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російські ДРГ у Покровську

Російські ДРГ у Покровську / © Getty Images

Російські ДРГ у Покровську можуть призвести до хаосу в місті та френдлі-фаєра між підрозділами Сил оборони через погану узгодженість.

Про це попередив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

«ДРГ у Покровську — перший крок до хаосу, френдлі-фаєра, недовіри бійців до командирів через недостовірну інформацію та стрімкого обвалу оборони. Кажу це впевнено, бо бачив подібну історію в Бахмуті», — пише «Осман».

Інший мілітарі-канал «Розвідник» повідомляє, що на Покровському напрямку важко — росіяни тиснуть, хаотично намагаються пролізти до міста.

«Як і скрізь — потрібно більше дронів, як ударних, так і розвідувальних, щоб забезпечити якісне виявлення та ураження», — йдеться в повідомленні.

Раніше координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець попередив, що ворог готується до штурму Покровська.

Нагадаємо, що у DeepState назвали причину заходження росіян до Покровська.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
277
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie