"Руки геть від НАБУ і САП": Київ і Львів протестують третій день поспіль

Акція протесту в Києві 24 липня проти закону щодо НАБУ і САП / © Юлія Кирієнко

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У Києві та Львові 24 липня третій день поспіль тривають протести проти ухваленого закону №12414, який фактично позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Про це повідомила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

У столиці люди зібралися на площі біля театру імені Івана Франка, тримають плакати і скандують гасла на підтримку незалежності антикорупційних органів. Зокрема, лунає таке: «Руки геть — НАБУ і САП!», «Владу — мільйонам, а не мільйонерам!», «Слава Україні! Героям Слава!», «Путін — х*йло!»

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Водночас у Львові акція протесту відбувається біля пам’ятнику Тарасові Шевченку. Учасники скандують: «Ні — узурпації НАБУ!»

«Я хотів би їм сказати, щоби вони не забували, хто є джерелом влади в Україні, і для кого, і на кого вони працюють», — сказав у коментарі «Еспресо» один зі львівських мітингувальників Андрій.

«Трішки думайте, що ви робите. (Треба — ред.) як мінімум, відмінити цей закон, ну а далі поступово рухатися в правильному напрямку», — сказала інша протестувальниця.

«Народу не байдуже. Ми слідкуємо за кожним вашим рухом. Як то кажуть, на кожну дію є протидія, і ми знаємо про це», — зазначив ще один учасник протесту.

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Акція протесту в Києві 24 липня проти закону щодо НАБУ і САП / © Юлія Кирієнко

Акція протесту в Києві 24 липня проти закону щодо НАБУ і САП / © Юлія Кирієнко

Акція протесту в Києві 24 липня проти закону щодо НАБУ і САП / © Юлія Кирієнко

Акція протесту в Києві 24 липня проти закону щодо НАБУ і САП / © Юлія Кирієнко

Акція протесту в Києві 24 липня проти закону щодо НАБУ і САП / © Юлія Кирієнко

Акція протесту в Києві 24 липня проти закону щодо НАБУ і САП / © Юлія Кирієнко

Акція протесту в Києві 24 липня проти закону щодо НАБУ і САП / © Юлія Кирієнко

Акція протесту в Києві 24 липня проти закону щодо НАБУ і САП / © Юлія Кирієнко

Нагадаємо, протести у Києві, Львові та інших містах України розпочалися ввечері 22 липня — після того, як Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, який фактично обмежує незалежність НАБУ і САП, підпорядковуючи їхню роботу генпрокурору.

Вже 24 липня народні депутати з різних фракцій зареєстрували у парламенті новий законопроєкт, який має повернути незалежність антикорупційних органів.

Водночас Зеленський вніс до Ради свій новий законопроєкт про НАБУ і САП. Як повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, документ буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

У НАБУ та САП підтримали подання Зеленським його законопроєкту №13533. Як повідомили в цих органах, їхні представники брали безпосередню участь у підготовці тексту документа.

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