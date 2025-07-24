"Руки прочь от НАБУ и САП": Киев и Львов протестуют третий день подряд

Акция протеста в Киеве 24 июля против закона по НАБУ и САП / © Юлия Кириенко

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В Киеве и Львове 24 июля третий день подряд продолжаются протесты против принятого закона №12414, который фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

В столице люди собрались на площади возле театра имени Ивана Франко, держат плакаты и скандируют лозунги в поддержку независимости антикоррупционных органов. В частности, звучит следующее: «Руки прочь — НАБУ и САП!», «Власть — миллионам, а не миллионерам!», «Слава Украине! Героям Слава!», «Путин — х*йло!»

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В то же время во Львове акция протеста проходит возле памятника Тарасу Шевченко. Участники скандируют: «Нет — узурпации НАБУ!»

«Я хотел бы им сказать, чтобы они не забывали, кто является источником власти в Украине, и для кого, и на кого они работают», — сказал в комментарии «Еспресо» один из львовских митингующих Андрей.

"Немножко думайте, что вы делаете. (Надо — ред.) как минимум, отменить этот закон, ну а дальше постепенно двигаться в правильном направлении», — сказала другая протестующая.

"Народу не все равно. Мы следим за каждым вашим движением. Как говорится, на каждое действие есть противодействие, и мы знаем об этом», — отметил еще один протестующий.

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Акция протеста в Киеве 24 июля против закона по НАБУ и САП / © Юлия Кириенко

Акция протеста в Киеве 24 июля против закона по НАБУ и САП / © Юлия Кириенко

Акция протеста в Киеве 24 июля против закона по НАБУ и САП / © Юлия Кириенко

Акция протеста в Киеве 24 июля против закона по НАБУ и САП / © Юлия Кириенко

Акция протеста в Киеве 24 июля против закона по НАБУ и САП / © Юлия Кириенко

Акция протеста в Киеве 24 июля против закона по НАБУ и САП / © Юлия Кириенко

Акция протеста в Киеве 24 июля против закона по НАБУ и САП / © Юлия Кириенко

Акция протеста в Киеве 24 июля против закона по НАБУ и САП / © Юлия Кириенко

Напомним, протесты в Киеве, Львове и других городах Украины начались вечером 22 июля — после того, как Верховная Рада приняла скандальный законопроект, который фактически ограничивает независимость НАБУ и САП, подчиняя их работу генпрокурору.

Уже 24 июля народные депутаты из разных фракций зарегистрировали в парламенте новый законопроект, который должен вернуть независимость антикоррупционных органов.

В то же время Зеленский внес в Раду свой новый законопроект о НАБУ и САП. Как сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, документ будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

В НАБУ и САП поддержали представление Зеленским его законопроекта №13533. Как сообщили в этих органах, их представители принимали непосредственное участие в подготовке текста документа.

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