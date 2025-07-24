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Стрижка, идеальная для круглого лица: трендовые варианты
Вариантов причесок для круглолицых очень много. Главное — выбрать ту, которая подойдет именно вам.
Часто девушки с круглым лицом хотят сделать его зрительно более удлиненным. Впрочем, подчеркнуть такую форму лица поможет правильно подобранная стрижка, которая может зрительно сбалансировать ее.
Стилист Эдуардо Санчес поделился с Vogue.es рекомендациями относительно того, какие стрижки будут подходить обладательницам круглого лица.
Длинные слои и средняя длина
В идеале длина волос не должна быть ни слишком короткой, ни слишком длинной. Лучше всего, если оно спадает почти до плеч. Слишком длинные волосы тоже не всегда выглядят гармонично.
Баланс в чертах поможет создать градуированная стрижка с длинными передними слоями, размещающимися между уровнем носа и губ.
Впрочем, говорит стилист, эти советы носят общий характер. Конкретные варианты можно адаптировать под каждый типаж.
Косая челка с пробором набок
Если очень хочется иметь челку, то лучше выбирать боковой вариант. Прямого лучше избегать. Это позволяет добавить объем в верхней части головы и визуально вытягивает черты.
Для вьющихся волос важно следить за длиной — все слои должны быть длинными, а финальная длина волос должна достигать плеч. Такая стрижка будет иметь очень естественный вид, а челку будет легче укладывать, чем прямая на лбу.
Прямая средняя длина с легкой градуировкой
Один из главных трендов — прямой боб средней длины, до плеч, еще и с легким градиентом. Можно добавить мягкую волну, если желаемый легкий объем.
Важно избегать стрижек с четкими геометрическими линиями — классического боба или каре. Эти прически только подчеркивают округлость лица.
Напомним, мы писали о лучших вариантах омолаживающих причесок для зрелых женщин.