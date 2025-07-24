Бабушка стала "королевой кокаина", создав наркоимперию в $100 млн

«Королева кокаина» Дебора Мейсон

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Мягкая на вид и незаметная на улице бабушка из британского пригорода Дебора Мейсон оказалась лидером мощного наркокартеля на миллионы долларов. Известная в криминальной среде как «Королева кокаина» женщина привлекла к преступной схеме собственных детей, родственников и друзей — и годами координировала масштабные поставки наркотиков по всей Великобритании.

Об этом пишет BBC.

Весной 2023 года в британском Эссексе полиция под прикрытием наблюдала за пожилой женщиной, которая загружала коробки в арендованный автомобиль на парковке торгового центра. Машина прибыла из Ислингтона, а после перегрузки отправилась в Ипсвич, где женщина передала тяжелую сумку из-под белья неизвестному мужчине.

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Как позже отметил адвокат женщины, она выглядела «как человек, которого никто бы не заподозрил».

Ее звали Дебора Мейсон — в криминальной среде известна как Gangsta Debbs или «Пчелиная королева». Она — бабушка, которая возглавила семейный наркокартель на юго-востоке Англии.

Кокаиновая сеть в действии

К преступной схеме Мейсон привлекла своих четырех детей, сестру и друзей. Они организовали разветвленную систему поставок кокаина по Британии. С доходов позволяли себе роскошь: брендовые вещи, поездки за границу, и даже ошейник Gucci для кота по имени Ghost.

65-летнюю Мейсон приговорили к 20 годам заключения, другие члены группировки получили от 10 до 15 лет.

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В течение семи месяцев полиция задокументировала десятки перевозок наркотиков и наличных денег через ключевые порты: Гарвич, Фолкстон и Дувр. Наркотики фасовали в пакеты из магазинов и передавали от курьера к курьеру. География поставок охватывала Лондон, Кардифф, Манчестер, Бристоль, Шеффилд, Брэдфорд и Уолсолл.

Прокуратура подсчитала: оптовая стоимость партий составляла не менее 30 млн долл., а на розничном уровне — более 100 млн долл.

Банду поймали на поставке почти тонны кокаина в течение семи месяцев

Шифры, Дубай и «Багси»

Преступники пользовались защищенным мессенджером Signal, общаясь с поставщиком по прозвищу «Багси». У Деборы были особые отношения с ним — они вместе отдыхали в Дубае и Бахрейне.

Хотя сама Мейсон напрямую не покупала наркотики, она координировала логистику: контролировала водителей, будила их по утрам, отслеживала маршруты.

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Всего за семь месяцев организация совершила более 20 поездок, перевезя 356 кг кокаина и наличных.

Жизнь в стиле люкс

Главным мотивом действий преступной группы была жажда денег. Полиция зафиксировала траты Мейсон на дизайнерскую одежду, аксессуары и даже предметы для ее кошки — ошейник и поводок от Gucci, жетон из 9-каратного золота с гравировкой.

Женщина также планировала поездку в Турцию на косметическую операцию, а во время задержания находилась в ванной комнате, где полиция нашла дизайнерское полотенце DKNY.

Деньги распределялись между участниками схемы, хотя сама Мейсон тоже получала стабильную «долю». Ее семья часто путешествовала: отдых в Корнуолле, на Мальте, в Праге, Польше, а также семейное путешествие в Дубай, где они, даже находясь за границей, координировали поставки через FaceTime.

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Среди покупок Деборы Мейсон были кот по имени Призрак, кроссовки и чайник Bugatti

Преступная династия

В схему были вовлечены все члены семьи. 24-летний сын Реджи Брайт совершил не менее 12 поездок, перевезя 90 кг кокаина. Его часто сопровождали мать, сестра Лилли или партнерша Деми Кендалл. Установлено, что Реджи и Деми вели собственную точку сбыта наркотиков из трейлера в Кенте.

Старшая дочь, Деми Брайт, по версии обвинения, доставила около 60 кг кокаина. Другие две дочери работали курьерами и координаторами.

В схеме также участвовали 66-летняя сестра Тина Голдинг и 44-летняя подруга семьи Анита Слотер.

Теперь все они — в тюрьме.

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Дебора Мейсон и вовлеченная в преступную схему семья

«Это необычная семья»

Защитники пытались изобразить обвиняемых как «низшее звено» в масштабной сети. Но суд был непреклонен.

«Это — необычная семья. Вместо того чтобы заботиться о близких, Дебора Мейсон использовала их как инструменты в преступной империи», — сказал прокурор Роберт Хатчинсон.

Старший детектив Джек Краушаар из лондонской полиции назвал расследование «одним из самых изощренных, с которыми он сталкивался»:

«Это была высокоорганизованная и прибыльная операция. Члены семьи сознательно выбрали путь преступности — ради денег и красивой жизни», — сказал старший детектив.

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К слову, на «наркотической вечеринке» в Греции была арестована двоюродная сестра президента Азербайджана Иззат Джавадова, которая является диджейкой.