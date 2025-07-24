Бабуся стала "королевою кокаїну", створивши наркоімперію у $100 млн

«Королева кокаїну» Дебора Мейсон / © Metropolitan Police

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М’яка на вигляд і непомітна на вулиці бабуся з британського передмістя Дебора Мейсон виявилася лідеркою потужного наркокартелю на мільйони доларів. Відома у кримінальному середовищі як «Королева кокаїну» жінка залучила до злочинної схеми власних дітей, родичів та друзів — і роками координувала масштабні постачання наркотиків по всій Великій Британії.

Про це пише BBC.

Навесні 2023 року у британському Ессексі поліція під прикриттям спостерігала за літньою жінкою, яка завантажувала коробки до орендованого авто на парковці торговельного центру. Машина прибула з Іслінгтона, а після перевантаження вирушила до Іпсвіча, де жінка передала важку сумку з-під білизни невідомому чоловікові.

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Як пізніше зазначив адвокат жінки, вона мала вигляд «як людина, яку ніхто б не запідозрив».

Її звали Дебора Мейсон — у кримінальному середовищі знана як Gangsta Debbs або «Бджолина королева». Вона — бабуся, яка очолила сімейний наркокартель на південному сході Англії.

Кокаїнова мережа в дії

До злочинної схеми Мейсон залучила своїх чотирьох дітей, сестру та друзів. Вони організували розгалужену систему постачання кокаїну по Британії. З прибутків дозволяли собі розкіш: брендові речі, поїздки за кордон, і навіть нашийник Gucci для кота на ім’я Ghost.

65-річну Мейсон засудили до 20 років ув’язнення, інші члени угруповання отримали від 10 до 15 років.

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Протягом семи місяців поліція задокументувала десятки перевезень наркотиків і готівки через ключові порти: Гарвіч, Фолкстон і Дувр. Наркотики фасували в пакети з магазинів та передавали від кур’єра до кур’єра. Географія постачань охоплювала Лондон, Кардіфф, Манчестер, Брістоль, Шеффілд, Бредфорд і Волсолл.

Прокуратура підрахувала: оптова вартість партій становила не менше 30 млн дол., а на роздрібному рівні — понад 100 млн дол.

Банду спіймали на постачанні майже тонни кокаїну протягом семи місяців / © Metropolitan Police

Шифри, Дубай і «Багсі»

Злочинці користувалися захищеним месенджером Signal, спілкуючись із постачальником на прізвисько «Багсі».У Дебори були особливі стосунки з ним — вони разом відпочивали в Дубаї та Бахрейні.

Хоча сама Мейсон напряму не купувала наркотики, вона координувала логістику: контролювала водіїв, будила їх вранці, відстежувала маршрути.

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Загалом за сім місяців організація здійснила понад 20 поїздок, перевізши 356 кг кокаїну та готівки.

Життя у стилі люкс

Головним мотивом дій злочинної групи була жадоба до грошей. Поліція зафіксувала витрати Мейсон на дизайнерський одяг, аксесуари та навіть предмети для її кішки — нашийник і повідець від Gucci, жетон із 9-каратного золота з гравіюванням.

Жінка також планувала поїздку до Туреччини на косметичну операцію, а під час затримання перебувала у ванній кімнаті, де поліція знайшла дизайнерський рушник DKNY.

Гроші розподілялися між учасниками схеми, хоча сама Мейсон теж отримувала стабільну «частку». Її родина часто подорожувала: відпочинок у Корнуоллі, на Мальті, у Празі, Польщі, а також сімейна подорож до Дубаю, де вони, навіть перебуваючи за кордоном, координували постачання через FaceTime.

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Серед покупок Дебори Мейсон були кіт на ім’я Привид, кросівки та чайник Bugatti / © Metropolitan Police

Злочинна династія

До схеми були залучені всі члени родини. 24-річний син Реджі Брайт здійснив не менше 12 поїздок, перевізши 90 кг кокаїну. Його часто супроводжували мати, сестра Ліллі або партнерка Демі Кендалл. Встановлено, що Реджі та Демі вели власну точку збуту наркотиків із трейлера в Кенті.

Старша донька, Демі Брайт, за версією обвинувачення, доставила близько 60 кг кокаїну. Інші дві доньки працювали кур’єрками й координаторками.

У схемі також брали участь 66-річна сестра Тіна Голдінг та 44-річна подруга родини Аніта Слотер.

Тепер усі вони — у в’язниці.

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Дебора Мейсон та залучена до злочинної схеми родина / © Metropolitan Police

«Це незвичайна родина»

Захисники намагалися зобразити обвинувачених як «нижчу ланку» в масштабній мережі. Але суд був непохитним.

«Це — незвичайна сім’я. Замість того щоб піклуватися про близьких, Дебора Мейсон використала їх як інструменти у злочинній імперії», — сказав прокурор Роберт Гатчінсон.

Старший детектив Джек Краушаар з лондонської поліції назвав розслідування «одним із найбільш витончених, з якими він стикався»:

«Це була високоорганізована і прибуткова операція. Члени сім’ї свідомо обрали шлях злочинності — заради грошей і красивого життя», — сказав старший детектив.

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До слова, на «наркотичній вечірці» у Греції була заарештована двоюрідна сестра президента Азербайджану Іззат Джавадова, яка є діджейкою.