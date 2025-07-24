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В Україні миттєво вигадали бізнес на сарані: що відомо
На нашесті сарани у Запорізькій області деякі українці намагаються заробити.
Під час нашестя сарани на Запоріжжя, Запорізьку та низку інших областей, деякі з українців вирішили використати ситуацію на власну користь.
Так, днями на одній з популярних інтернет-платформ безкоштовних оголошень з’явилась об’ява, автором якої є мешканець Комунарського району Запоріжжя, який запропонував власникам рептилій живу, засушену та заморожену сарану по ціні від 10 до 15 грн. за штуку.
Як відомо, саме в Комунарському районі Запоріжжя днями профільні фахівці головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області оголосили особливий режим через масове нашестя цієї комахи-шкідника.
За офіційними даними, на початку тижня орієнтовна площа зараження шкідником у Комунарському районі становила 2991,6 га.
Згодом на платформі безкоштовних оголошень з’явились інші оголошення, де мешканці Запоріжжя також запропонували сарану. Ціни на комаху коливаються від 9 до 15 грн. за штуку, автори підкреслюють, що діє лише самовивіз.
Нагадаємо, що на Запоріжжі відбувається справжнє нашестя сарани.
Крім того, сарана дісталася вже і до Дніпропетровщини, де також шкодить врожай.