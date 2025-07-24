Сина Іво Бобула зупинили працівники ТЦК: співак гостро прокоментував інцидент

Іво Бобул / © Скрін з відео "Наодинці"

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Народний артист України Іво Бобул відверто висловився щодо ситуації навколо свого молодшого сина Данила, якого зупиняли представники територіального центру комплектування.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" співак емоційно прокоментував, як бачить дії військових на вулицях міст. Іво обурився випадками, коли чоловіків насильницькими методами примушують до служби. На його думку, воювати також мають і працівники ТЦК, і поліція.

"Ніхто не знає, які закони приймаються. Мені дуже не подобається, як ТЦК ловлять хлопців, б'ють їх, гонять в машину. Люди добрі, куди ми котимося? Як ми можемо називатися демократичною державою? Робіть закони. І чому не забрати тих людей з ТЦК, вони ж вже готові. Чому не взяти поліцію, бо вони теж проходять підготовку: стріляти, бігати. Коли тягнуть молодого хлопця, мені хочеться підійти та дати по морді. До людини не треба ставитися, як до скотини. Це народ України", — зазначив співак.

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Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

Бобул також зізнався, що його син вже неодноразово стикався з представниками ТЦК на вулиці, попри те, що є студентом. Саме це, за словами Іво, викликає у нього тривогу. Артист також закликав до створення професійної армії, де служитимуть за контрактом, і висловив тривогу за майбутнє країни після війни.

"Я дуже переживаю. До нього вже підходили декілька разів на вулиці. Але він студент. Це біда нашої держави. Але треба професійну армію, де могли б служити різні країни за гроші. Бачу тільки такий вихід. Бо дуже великі білі плями залишаться після війни, демографічно буде дуже страшно. І треба щось робити негайно, щоб була добута перемога. Дивлюся на європейські країни й чому вони не дають своїх солдатів, бо Україна – це просто стіна", — порозмірковував зірка.

Нагадаємо, нещодавно репер Ярмак, який служить в ЗСУ, розповів про проблеми у шлюбі та як їх долає.