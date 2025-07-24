Сына Иво Бобула остановили работники ТЦК: певец остро прокомментировал инцидент

Иво Бобул

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Народный артист Украины Иво Бобул откровенно высказался о ситуации вокруг своего младшего сына Даниила, которого останавливали представители территориального центра комплектования.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" певец эмоционально прокомментировал, как видит действия военных на улицах городов. Иво возмутился случаями, когда мужчин насильственными методами принуждают к службе. По его мнению, воевать также должны и работники ТЦК, и полиция.

"Никто не знает, какие законы принимаются. Мне очень не нравится, как ТЦК ловят парней, бьют их, гонят в машину. Люди добрые, куда мы катимся? Как мы можем называться демократическим государством? Делайте законы. И почему не забрать тех людей из ТЦК, они же уже готовы. Почему не взять полицию, потому что они тоже проходят подготовку: стрелять, бегать. Когда тянут молодого парня, мне хочется подойти и дать по морде. К человеку не надо относиться, как к скотине. Это народ Украины", — отметил певец.

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Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

Бобул также признался, что его сын уже неоднократно сталкивался с представителями ТЦК на улице, несмотря на то, что является студентом. Именно это, по словам Иво, вызывает у него тревогу. Артист также призвал к созданию профессиональной армии, где будут служить по контракту, и выразил тревогу за будущее страны после войны.

"Я очень переживаю. К нему уже подходили несколько раз на улице. Но он студент. Это беда нашего государства. Но надо профессиональную армию, где могли бы служить разные страны за деньги. Вижу только такой выход. Потому что очень большие белые пятна останутся после войны, демографически будет очень страшно. И надо что-то делать немедленно, чтобы была добыта победа. Смотрю на европейские страны и почему они не дают своих солдат, потому что Украина — это просто стена", — рассуждает звезда.

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