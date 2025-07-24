"Шахтер" назвал стартовый состав на матч квалификации Лиги Европы против "Бешикташа"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26 против турецкого "Бешикташа".

"Шахтер": Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Марлон Гомес, Судаков, Очеретько, Кевин, Алиссон – Эгиналду.

Запасные: Фесюн, Гочолеишвили, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Швед, Бондаренко, Назарина, Педринью, Невертон, Траоре, Элиас.

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Матч "Бешикташ" – "Шахтер" состоится в четверг, 24 июля, на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что "Шахтер" в первом квалификационном раунде Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0). "Бешикташ", который в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Турции, матчем против украинского клуба начнет свою еврокампанию.

Ответный поединок будет номинально домашним для "оранжево-черных" и состоится в четверг, 31 июля, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове (начало – в 21:00 по киевскому времени).

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд отбора Лиги Европы, где встретится с проигравшим пары "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция).

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Тот, кто проиграет, отправится в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где поборется с победителем пары: "Сент-Патрикс" (Ирландия) – "Нымме Калью" (Эстония).