Стрижка, ідеальна для круглого обличчя: трендові варіанти

Стрижка / © Freepik

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Часто дівчата з круглим обличчям хочуть зробити його візуально більш видовженим. Втім, підкреслити таку форму обличчя допоможе правильно підібрана стрижка, яка може візуально збалансувати її.

Стиліст Едуардо Санчес поділився з Vogue.es рекомендаціями щодо того, які стрижки пасуватимуть власницям круглого обличчя.

Довгі шари та середня довжина

В ідеалі довжина волосся не має бути ані занадто короткою, ані занадто довгою. Найкраще, якщо воно спадає майже до плечей. Занадто довге волосся також не завжди має гармонійний вигляд.

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Баланс у рисах допоможе створити градуйована стрижка з довгими передніми шарами, які розташовуються між рівнем носа і губ.

Втім, каже стиліст, ці поради мають загальний характер. Конкретні варіанти можна адаптувати під кожен типаж.

Косий чубчик з проділом набік

Якщо дуже хочеться мати чубчик, то краще обирати боковий варіант. Прямого краще уникати. Це дозволяє додати об’єму у верхній частині голови та візуально витягує риси.

Для кучерявого волосся важливо стежити за довжиною — всі шари мають бути довгими, а фінальна довжина волосся має досягати плечей. Така стрижка матиме дуже природний вигляд, а чубчик буде легше укладати, ніж прямий на лобі.

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Пряма середня довжина з легким градуюванням

Один з головних трендів — прямий боб середньої довжини, до плечей, ще й з легким градієнтом. Можна також додати м’яку хвилю, якщо бажаний легкий об’єм.

Важливо уникати стрижок з чіткими геометричними лініями — класичного боба або каре. Ці зачіски лише підкреслюють округлість обличчя.

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