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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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1097
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3 хв

Чому океани солоні, а річки прісні: вчені розгадали цю таємницю

Століттями вчені шукали відповідь на запитання, чому вода в океанах солона, а в річках і озерах — прісна. Наразі ця таємниця розгадана.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Чому океани солоні, а річки прісні

Чому океани солоні, а річки прісні / © Pixabay

Питання про солоність океанів і прісність річок століттями бентежило вчених. Відповідь криється в дивовижному геологічному циклі, який триває мільйони років і включає взаємодію води, суші та атмосфери. Хоча річки постійно несуть мінерали з континентів, вони залишаються прісними, тоді як океани перетворилися на гігантські солоні резервуари.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Сіль із суші: дощова вода як «розчинник»

Основне джерело солі в океані — це суша. Процес починається з дощу. Коли дощова вода падає, вона поглинає вуглекислий газ з атмосфери, стаючи слабкокислою. Ця кислотність дозволяє їй повільно розчиняти гірські породи на поверхні Землі — цей процес називається вивітрюванням. Під час вивітрювання з гірських порід вивільняються заряджені частинки, або іони, серед яких найпоширенішими є іони натрію та хлориду.

Річки та струмки підхоплюють ці розчинені мінерали і несуть їх з усієї суші у Світовий океан. Протягом мільйонів років цей безперервний потік призвів до накопичення солей, що й зробило морську воду такою солоною.

Хоча річки є ключовою ланкою в транспортуванні солей, самі вони не стають солоними. Це пояснюється тим, що вони постійно поповнюються прісною водою з опадів та танення снігів. Цей безперервний приплив свіжої води «промиває» річище, не дозволяючи солям накопичуватися у високих концентраціях. Річка виступає лише тимчасовим каналом для мінералів на їхньому шляху до кінцевого пункту призначення — океану.

Випаровування: природний «концентратор» солі

Ключовим фактором, що робить океан солоним, є випаровування. Вода з поверхні океану під дією сонячного тепла постійно випаровується, перетворюючись на водяну пару і піднімаючись в атмосферу, щоб згодом знову випасти у вигляді опадів. Однак солі та мінерали, розчинені у воді, не випаровуються і залишаються в океані.

Цей процес діє як гігантський природний концентратор: вода йде, а сіль залишається. Саме випаровування підтримує і збільшує солоність океанів. Баланс у цій системі досягається завдяки тому, що частина солей з часом осідає на дні у вигляді мінеральних відкладень, стаючи частиною геологічних порід.

Склад морської води

Найбільш поширеними іонами в морській воді є натрій і хлорид, які разом утворюють звичайну кухонну сіль (NaCl). Вони становлять понад 90% усіх розчинених в океані іонів. У середньому, близько 3.5% ваги морської води — це розчинені солі. Щоб уявити цей масштаб, можна сказати, що в одній кубічній милі (приблизно 4.17 кубічних кілометра) морської води міститься близько 120 мільйонів тонн солі.

Таким чином, солоність океану є результатом величного природного циклу, що триває мільярди років. Річки приносять мінерали з суші, а випаровування концентрує їх, створюючи унікальне середовище, яке підтримує життя мільйонів морських організмів.

Нагадаємо, результати дослідження чітко показують, що глобальне потепління, спричинене людиною, вже руйнує життя і засоби до існування в усьому світі. Через це потреба скорочення викидів стає дедалі нагальнішою.

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