В ДТП погиб народный депутат Ярослав Рущишин

Ярослав Рущишин / © Твоє місто

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В ДТП погиб народный депутат от партии Голос, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Ярослав Рущишин.

Об этом информирует Твой Город.

Ярослав Рущишин был народным депутатом Украины IX созыва от партии «Голос», а также известным предпринимателем и активным участником общественной жизни Львова.

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В период 2006-2010 годов, после Оранжевой революции, он занимал мандат депутата Львовского областного совета от партии «Наша Украина». Впоследствии, в 2019-2021 годах, возглавлял Львовскую областную организацию партии «Голос».

Также Рущишин был почётным сенатором Украинского католического университета и одним из основателей Львовской бизнес-школы (LvBS).

В 2019 году он был награжден орденом «За заслуги» ІІ степени.

На президентских выборах 2004 года Рущишин был доверенным лицом Виктора Ющенко, а в 2019 году — Петра Порошенко.

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Мы ранее информировали, что неподалеку от Кривого Рога в результате аварии с участием мотоцикла и автомобиля Hyundai погиб 48-летний фотограф Давид Дубницкий.