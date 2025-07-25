У ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин

Ярослав Рущишин / © Твоє місто

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У ДТП загинув народний депутат від партії «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин.

Про це інформує Твоє Місто.

Ярослав Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії «Голос», а також відомим підприємцем і активним учасником громадського життя Львова. Він був співзасновником Мистецького об’єднання «Дзиґа», що стало важливою частиною культурного середовища міста.

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У період 2006–2010 років, після Помаранчевої революції, він обіймав мандат депутата Львівської обласної ради від партії «Наша Україна». Згодом, у 2019–2021 роках, очолював Львівську обласну організацію партії «Голос».

Також Рущишин був почесним сенатором Українського католицького університету та одним із засновників Львівської бізнес-школи (LvBS).

У 2019 році він був нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

На президентських виборах 2004 року Рущишин був довіреною особою Віктора Ющенка, а у 2019 році — Петра Порошенка.

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Раніше повідомлялося, що на Донеччині у ДТП загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

Ми раніше інформували, що неподалік Кривого Рогу внаслідок аварії за участю мотоцикла та автомобіля Hyundai загинув 48-річний фотограф Давид Дубницький.