ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

У ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин

У віці 57 років загинув народний депутат скликання Ярослав Рущишин.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ярослав Рущишин

Ярослав Рущишин / © Твоє місто

У ДТП загинув народний депутат від партії «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин.

Про це інформує Твоє Місто.

Ярослав Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії «Голос», а також відомим підприємцем і активним учасником громадського життя Львова. Він був співзасновником Мистецького об’єднання «Дзиґа», що стало важливою частиною культурного середовища міста.

У період 2006–2010 років, після Помаранчевої революції, він обіймав мандат депутата Львівської обласної ради від партії «Наша Україна». Згодом, у 2019–2021 роках, очолював Львівську обласну організацію партії «Голос».

Також Рущишин був почесним сенатором Українського католицького університету та одним із засновників Львівської бізнес-школи (LvBS).

У 2019 році він був нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

На президентських виборах 2004 року Рущишин був довіреною особою Віктора Ющенка, а у 2019 році — Петра Порошенка.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині у ДТП загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

Ми раніше інформували, що неподалік Кривого Рогу внаслідок аварії за участю мотоцикла та автомобіля Hyundai загинув 48-річний фотограф Давид Дубницький.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie