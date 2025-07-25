Макрон заявив, що Франція визнає Палестину як державу

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Франція визнає Палестину як державу вже у вересні цього року.

Про це повідомив президент Еммануель Макрон у соцмережі Х.

«Вірний своєму історичному зобов’язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у вересні», — зазначив Макрон.

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За його словами, зараз є нагальна потреба припинити бойові дії в Газі та надати допомогу цивільному населенню.

Французький президент підкреслив необхідність негайного припинення вогню, звільнення всіх заручників і масштабної гуманітарної допомоги жителям Гази.

«Також необхідно забезпечити демілітаризацію ХАМАС, безпеку та відбудову Гази. Нарешті, важливо побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність та дати їй можливість, прийнявши її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, зробити свій внесок у безпеку всіх на Близькому Сході. Альтернативи немає», — додав Макрон.

Він наголосив, що французький народ прагне миру у регіоні.

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«Ми, французи, разом з ізраїльтянами, палестинцями і нашими європейськими та міжнародними партнерами повинні продемонструвати, що це можливо. У світлі зобов’язань, взятих на себе президентом Палестинської адміністрації, я написав йому про свою рішучість рухатися вперед», — сказав президент Франції.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про перспективи розширення мирних угод на Близькому Сході, але наголосив, що не підтримає жодної домовленості, яка дозволить ХАМАС залишитися в секторі Гази.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що Іран готується до реального ядерного удару, і в разі отримання бомби — обов’язково її застосує.