Німеччина поставить Україні радарів на 340 мільйонів євро

Радар TRML-4D / © Український мілітарний портал

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Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення на суму понад 340 мільйонів євро на постачання Україні радарів TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії.

Ці радарні системи мають підвищити ефективність української протиповітряної оборони.

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TRML-4D використовує сучасну технологію AESA (активна фазована решітка), яка дозволяє оперативно виявляти й супроводжувати до 1500 повітряних цілей у радіусі до 250 км.

Система здатна розпізнавати всі типи загроз: крилаті ракети, безпілотники, літаки та вертольоти.

Радар SPEXER 2000 інтегрований у нову систему ППО Skyranger 30, яку розробляє концерн Rheinmetall. Він автоматично виявляє наземні, морські та низьколітаючі повітряні цілі.

Компанія не уточнила кількість радарів, які планують передати Україні, а також терміни їх поставок.

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Раніше повідомлялося, що наразі Німеччина не отримала підтвердження термінів, коли США передасть власні системи Patriot на заміну тим, які Берлін готовий надати Україні.

Ми раніше інформували, що німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що питання постачання Україні крилатих ракет Taurus залишається відкритим. Українські військові повинні пройти навчання, а це питання ще не обговорювалося.