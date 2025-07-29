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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Мерц розкритикував торговельну угоду США і ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нова угода між США і ЄС не відповідає інтересам трансатлантичної торгівлі та завдасть значних збитків німецькій економіці.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Нова торговельна угода, укладена між США та Європейським Союзом, викликала занепокоєння у Берліні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що досягнутий компроміс у тарифній суперечці може мати серйозні негативні наслідки для економіки його країни.

Про це повідомляє Bild.

«Німецька економіка зазнає значних збитків від цих мит… Ми побачимо наслідки цієї торгової політики і в Америці», — заявив Мерц після засідання кабінету міністрів безпеки.

За його словами, вплив нових мит обмежиться не лише Європою — постраждає й трансатлантична торгівля загалом.

«Це призведе не тільки до зростання інфляції, а й до погіршення трансатлантичної торгівлі загалом», — зауважив канцлер.

Мерц також розкритикував дії американської сторони, наголосивши, що така політика не відповідає інтересам самих Сполучених Штатів.

«Я твердо переконаний, що ці мита не відповідають інтересам Сполучених Штатів Америки», — зазначив він.

Водночас глава німецького уряду подякував Єврокомісії за зусилля на переговорах зі США, хоч і визнав, що результат не є задовільним.

«Особисто я не очікував нічого більшого, ніж такий результат. Але ще раз: цей результат нас не може задовольнити, але це найкраще, чого можна було домогтися в цій ситуації», — підсумував Фрідріх Мерц.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про укладення тарифної угоди з ЄС, яка поклала край чотиримісячним складним переговорам між Вашингтоном і Брюсселем і запобігла руйнівній трансатлантичній торговельній війні.

Ми раніше інформували, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про досягнення торговельної угоди між Європейським Союзом і США, яка передбачає зниження митних тарифів на широкий спектр товарів.

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