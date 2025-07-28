У Євросоюзі розповіли про деталі торговельної угоди з США

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про досягнення торговельної угоди між Європейським Союзом і США, яка передбачає зниження митних тарифів на широкий спектр товарів.

Про це вона заявила під час брифінгу, розкривши основні параметри домовленостей.

Зокрема, сторони погодили фіксовану тарифну ставку у 15% для більшості експортної продукції — зокрема, автомобілів, напівпровідників, фармацевтики та іншої продукції промислового сектора.

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«Сьогодні ми також домовилися про тарифи „нуль на нуль“ на низку стратегічних товарів. На літаки та комплектуючі, деякі хімічні речовини, деякі медичні препарати, обладнання для виробництва напівпровідників, певну сільськогосподарську продукцію та критично важливу сировину», — повідомила фон дер Ляєн.

Це означає, що вказані товари повністю звільняються від мит при експорті й імпорті між ЄС та США.

Водночас вона уточнила, що питання щодо міцного алкоголю та вина залишається відкритим — рішень щодо цих категорій наразі немає.

Фон дер Ляєн підкреслила, що угода забезпечить конкурентоспроможність європейських виробників, а американська сторона отримає доступ до ринку ЄС із понад 450 мільйонами споживачів.

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«У нестабільному світі Європа є надійним партнером, і ми продовжуватимемо укладати угоди, які допомагають захистити наше процвітання… Хочу подякувати президенту Трампу. Він жорсткий переговорник, але він також вміє укладати угоди», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про укладення тарифної угоди з ЄС, яка поклала край чотиримісячним складним переговорам між Вашингтоном і Брюсселем.

Ми раніше інформували, що рішення президента США Дональда Трампа щодо запровадження 30% тарифів на імпорт товарів з Євросоюзу викликало обурення у європейських політиків та бізнесменів. Багато хто закликав до негайної та жорсткої відповіді з боку Брюсселя.