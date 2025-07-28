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Польща підняла винищувачі через ракетну атаку РФ по Україні
Польща активувала бойову авіацію та засоби ППО через ракетну атаку Росії на територію України.
Польща у ніч на 28 липня провела повітряні операції у зв’язку з черговим ракетним ударом Росії по Україні. До дій залучались також країни-союзники.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі у соціальній мережі Х.
«У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почалися повітряні операції», — заявили у відомстві.
Як зазначається, чергові пари винищувачів були підняті за тривогою. Також до найвищого ступеня бойової готовності приведено системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
«Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою», — зазначили в командуванні.
У відомстві додали, що Оперативне командування уважно стежить за ситуацією, а сили й засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 28 липня російські загарбники завдали масованого ракетно-доронового удару по Україні.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.