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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Польща підняла винищувачі через ракетну атаку РФ по Україні

Польща активувала бойову авіацію та засоби ППО через ракетну атаку Росії на територію України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Польща піднімала у небо авіацію через атаку по Україні

Польща піднімала у небо авіацію через атаку по Україні / © Associated Press

Польща у ніч на 28 липня провела повітряні операції у зв’язку з черговим ракетним ударом Росії по Україні. До дій залучались також країни-союзники.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі у соціальній мережі Х.

«У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почалися повітряні операції», — заявили у відомстві.

Як зазначається, чергові пари винищувачів були підняті за тривогою. Також до найвищого ступеня бойової готовності приведено системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

«Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою», — зазначили в командуванні.

У відомстві додали, що Оперативне командування уважно стежить за ситуацією, а сили й засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 28 липня російські загарбники завдали масованого ракетно-доронового удару по Україні.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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